Ce vechime au autospecialele pompierilor

Potrivit documentului, 567 de maşini de pompieri au peste 30 de ani vechime, 326 au între 20 şi 30 de ani vechime, 99 de maşini au între 10 şi 20 de ani vechime, iar alte 42 au sub 10 ani vechime.

În acelaşi timp, 80 de ambulanţe SMURD funcţionează de peste 10 ani, 250 au între 5 şi 10 ani vechime, iar 290 au sub 5 ani vechime.

Până în 2020 ar urma să fie cumpărate 100 de autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, 60 de autospeciale de descarcerare, 250 de ambulanţe SMURD tip B şi C, 30 de autospeciale de transport personal şi victime multiple.

Şeful DSU Raed Arafat a declarat vineri că anul acesta urmează să fie

