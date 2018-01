Anul 2016 a fost excepţional din punct de vedere ecoomic, peste cele mai optimiste aşteptări, chiar dacă din punct de vedere politic a fost un haos la nivelul PSD, partidul care conduce România.

Ce va fi în 2017: salariile mici vor creşte accelerat, s-ar putea să vedem un nou producător auto care să vrea să facă maşini în România, cine va oferi angajaţi va lua noi investiţii, polarizarea economiei se va accentua, vor fi căutaţi pensionari pentru a fi angajaţi

Citind ce am scris pe 4 ianuarie 2017 la ce va fi în 2017, am remarcat că am fost în trend cu creşterea salariilor mici, creşterea proiectelor de logistică, accentuarea polarizării... citeste mai mult