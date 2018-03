Pentru Halep urmează aproape o lună de pauză. Primul turneu WTA la care va participa va fi cel de la Stuttgart, unde. Simona are de apărat semifinalele de anul trecut şi care începe pe 23 aprilie, marcând începutul sezonului de zgură.

Înainte de Stuttgart, Halep va fi prezentă la meciul de Fed Cup cu Elveţia, care se va disputa pe 21-22 aprilie, la Cluj Napoca. Duelul va conta pentru accederea în Grupa Mondială 1.

"Vor urma antrenamente şi încerc să muncesc mai mult. Am fost accidentată şi nu prea am putut să fac ce trebuie. Fizic, sunt sănătoasă, cât se poate. Va trebui să mă odihnesc un pic şi după aceea să o iau de la capăt. E obiectivul meu să joc în Fed Cup şi să... citeste mai mult

