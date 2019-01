Parlamentarii britanici au respins masiv marţi seară acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, într-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu două luni şi jumătate înainte de data prevăzută pentru ieşirea din Uniunea Europeană.

Camera Comunelor a refuzat acordul ieşirii din UE: 432 de parlamentari au votat împotriva textului, iar 202 s-au exprimat pentru, în ciuda unui ultim avertisment înaintea votului din partea premierului May privind „incertitudinea” pe care ar urma să o provoace o respingere.

