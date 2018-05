Ce trebuie sa stim despre regimul cu APA!

Toti stim ca trebuie sa consumam zilnic apa. Dar cum anume, nu stiu multi. Unele femei incep sa bea apa cand vor sa scape de kilogramele in plus. Si procedeaza foarte corect, pentru ca apa reprezinta una dintre minunile acestei planete.



Dar cand trebuie sa bei apa pentru a slabi? Cu 45 de minute inainte de fiecare masa, cam 200 de ml, adica un 1 pahar normal. Apa va ajuta sa eliminati substantele si grasimile inutile, sa grabiti metabolismul. Desigur, trebuie redusa si cantitatea de mancare din farfurie.

In nici un caz apa nu trebuie sa inlocuiasca masa. Oricum, regimul alimentar trebuie sa fie alcatuit din produse... citeste mai mult