Ce trebuie sa punem in farfurie pentru o minte stralucita!

Expertii au stabilit ca omul are capacitatea de a spori de cateva ori activitatea creierului sau, consumand anumite produse care au darul de a accelera mecanisele mintii noastre.



In general, se considera ca pentru creier cele mai folositoare sunt legumele si fructele. In natura insa se gasesc si multe ate produse mai putin cunoscute, care pot face mintea noastra sa lucreze la fel de bine precum brocoli sau merele.

Oamenii de stiinta afirma ca o sursa buna de vitamina K pentru creier este, spre exemplu, sparanghelul, in timp ce merele contribuie la reducerea efectelor proceselor oxidante asupra creierului.

De asemenea, pentru stimularea... citeste mai mult