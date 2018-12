 Ce trebuie sa faci pentru mentinerea locului de parcare

In perioada 01.12.2018 – 15.01.2019 titularii de contracte care doresc mentinerea locului de parcare in parcarile de resedinta si in anul 2019, se pot prezenta la sediul S.U.P.A.G.L. Braila din str. Marasesti, nr. 39, camera nr. 7, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar 08:00 – 18:30 si vineri in intervalul orar 08:00 – 14:00, cu urmatoarele documente:

Act de identitate titular contract abonament inchiriere loc parcare (copie xerox);

Certificatul de inmatriculare al autovehiculului cu ITP-ul valabil integral sau partial in anul 2019 care face obiectul contractului abonament de inchiriere loc parcare (copie xerox); In cazul in care autoturismul nu este proprietatea... citeste mai mult