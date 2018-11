Creierul poate fi antrenat pentru a fi mai eficient şi, potrivit unui nou studiu, există două activităţi care sporesc în mod considerabil eficienţa.

Dacă înveţi să cânţi la un instrument muzical sau să vorbeşti o limbă străină, îţi antrenezi creierul pentru a fi mai eficient, arată un nou studiu.

Cercetătorii canadieni de la Rotman Research Institute au descoperit că muzicienii şi oamenii bilingvi folosesc mai puţine resurse ale creierului atunci când finalizează o sarcină care implică folosirea memoriei, potrivit The Independent.

Astfel, potrivit studiului publicat în Annals of the New York Academy of Sciences, persoanele care au cunoștințe muzicale sau bilingve și-au... citeste mai mult