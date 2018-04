Ce trebuie sa faca Glebi Holdings pentru a prelua A&D Pharma Consiliul Concurentei a autorizat cu unele conditii tranzactia prin care Glebi Holdings PLC preia A&D Pharma Holdings NV.

Glebi Holdings PLC este parte a Grupului Penta, grup activ in Romania in sectorul jocurilor de noroc, cat si in cel medical. In ceea ce priveste sectorul medical, Grupul Penta desfasoara activitati de comercializare cu ridicata, respectiv cu amanuntul de produse farmaceutice si parafarmaceutice.

