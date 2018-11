O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, în care un tânăr de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat cu mașina și a rămas prins sub fiarele autoturismului.

Bărbatul din Baia de Fier ar fi pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, fiind prins sub autoturism. Acesta se afla singur în mașină, spun polițiștii care au efectual cercetarea la fața locului.

Omul era administratorul unei firme de transport de marfă și, deși supraviețuise impactului, a stat minute bune prins sub mașină, până a ajuns echipa de descarcerare.

„A pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, fiind prins sub autoturism. Se afla singur în mașină. Polițiștii... citeste mai mult

acum 45 min. in Social, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in