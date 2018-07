Odata cu varsta si cu acumularea unor experiente sociale, devenim incet, incet, mai intransigenti si pierdem din capacitatea de a empatiza cu generatiile tinere. Nu de putine ori auzim un varstnic spunand: "Ce ti-e si cu generatiile din ziua de azi…Pe vremea mea…"

Fiecare etapa a evolutiei sociale are particularitatile ei. Unele valori se pierd, altele apar. Fiecare generatie este puternic ancorata in etapele evolutiei ei, fiind discriminatorie cu generatiile care au trecut si stigmatizanta cu cele care-i urmeaza. Generatia intelepciunii are insa o particularitate pregnanta pe care nu o intalnim la generatiile celorlalte varste, respectiv... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 54 , Sursa: Info Braila in