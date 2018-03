La 40 de ani a renunțat la o afacere profitabilă și a luat-o de la zero pentru o pasiune.

Designerul român Laura Olaru are o pasiune pentru genți și a vorbit sâmbătă, la „Income Magazine” despre cât este de greu să o iei de la capăt într-un domeniu nou.

„Timp de 12 ani am avut o altă afacere care n-avea nicio legătură cu gențile. Cumpăram foarte des pantofi și genți, cheltuiam foarte mulți bani și atunci m-am gândit că ar fi mai bine să pot să fac eu ceva”, a spus Laura Olaru.







