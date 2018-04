Ce sunt Faima si Umilinta?

Faima (vanitatea, egoul) si umilinta (smerenia) sunt doua atitudini diferite, in opozitie chiar, care il ajuta sau il indeparteaza pe om de el insusi. Faima este ceea ce vrem sa fie transpusa din afara noastra in interiorul nostru, iar de cealalta parte, umilinta are legatura cu starile noastre interioare, independent de reactiile exteriorului.

In opinia psihologului Alexandru Plesea, faima este personalitate, ea se invata si creste odata cu contextul social, nu este proprietatea noastra intrinseca, ci este imprumutata, dobandita, stransa din comportamentele altora. De... citeste mai mult