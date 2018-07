Ceai verde Ceaiul verde conţine antioxidanţi importanţi pentru organism, care au un efect pozitiv asupra trupului şi a minţii. Consumul ceaiului verde, în fiecare zi, te ajută să te relaxezi şi să te concentrezi mai bine.

Lapte Laptele este extrem de benefic în combaterea stresului, datorită Vitaminelor A şi D, din componenţa sa. El are şi un aport generos de calciu şi proteine care te ajută să lupţi împotriva stării de stres şi de oboseală.



