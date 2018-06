Aceasta a declarat atunci: „Procedurile prin care am cerut revocarea unor procurori şefi sau am propus numirea altora au fost transparente, aşa cum nu au fost niciodată până acum. Am argumentat întotdeauna de ce „x” trebuie revocat sau „y” ar trebui numit. Şi, prin urmare, cerinţa transparenţei şi a argumentului, ce mai importantă în astfel de propuneri de numire şi revocare, a fost îndeplinită.

Aş mai face o simplă constatare: că există o diferenţă între judecători şi procurori. Pentru judecători nu scrie în Constituţie că sunt sub autoritatea Ministrului Justiţiei. Firesc, foarte bine. Pentru procurori, scrie.

Aş vrea să insist asupra a ceea ce mi se pare cel... citeste mai mult

ieri, 23:44 in Politica, Vizualizari: 40 , Sursa: Adevarul in