Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte.

"Oricat de ciudat ar putea sa para, nu", raspunde el.

"Da, sunt expus, insa in viata mea precedenta am incercat intotodeauna sa ma comport ca si cum eram mereu sub supraveghere. Este ciudat, dar asa s-a intamplat, fara indoiala din cauza precedentului meu loc de munca".

Putin a lucrat in... citeste mai mult

acum 32 min. in Externe, Vizualizari: 24 , Sursa: Realitatea in