Ce spune Sorin Grindeanu despre revocarea Laurei Codruța Kovesi

Realitatea TV vă prezintă acum cele trei variante posibile în cazul Laurei Codruța Kovesi. Cum poate fi îndepărtată șefa DNA? Varianta 1 - in acelasi mod in care a fost numita - Ministrul Justitiei propune revocarea, se discuta in sectia de procurori...

Realitatea, 15 Februarie 2018