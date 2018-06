Procurorul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anunţat, marţi, că articolul din noul Cod de procedură penală care impune clasarea dosarului dacă, în termen de un an, procurorul nu începe urmărirea penală faţă de persoană, ar putea duce la închiderea a 4.770 de dosare.

"Ar trebuie să fie dată de închiderea intempestivă a unui număr de 4.700 de dosare ca urmare a dispoziţiei şi, discutăm ipotetic în acest moment, potrivit căreia dosarele în care, după mai mult de un an nu a fost începută urmărirea penală in personam, vor trebui... citeste mai mult

acum 39 min. in Eveniment, Vizualizari: 23 , Sursa: Ziarul Financiar in