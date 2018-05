Netflix a reacționat după ce Elena Udrea a afirmat într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor că Netflix i-ar fi propus să facă un serial despre ea.

Reprezentanții companiei au declarat, la solicitarea Paginademedia.ro : „Nu avem cunoștință despre vreun proiect cu Elena Udrea” („we are not aware of any project with Elena Udrea”).

Elena Udrea a povestit într-un interviu că a avut o propunere de la Netflix pentru a face un serial. „Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici (n.r. - în Costa Rica)”.

„A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”, a mai spus Elena Udrea.

