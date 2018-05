Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, joi, despre mașina cu care a fost la mare. Ea aparține fiului său și nu are ITP-ul făcut, a recunoscut șeful Camerei Deputaților.

„Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâți, vai de mama lor. Mașina nu e firmei lui, ci a lui personal. Mașina mea a fost accidentată grav, acum o perioadă, cu Irina în mașină. E în reparații. E mașina din declarația de avere, X5, moștenită de la fratele meu. Am înțeles că nu are ITP. Fiul meu să fie amendat, să se învețe minte. Și eu i-am mai dat mașina mea, și el mi-a dat-o pe a lui”, a spus... citeste mai mult

