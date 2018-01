Ce spune Liviu Dragnea despre eliminarea formularului 600

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, înainte de CEx-ul partidului, că nu se va discuta luni despre componența viitorului guvern, pentru că ar fi devreme.

”Părerea unanimă este că ne-am grăbi, dacă am stabili azi în CEx ce miniștri să fie. Nu discutăm azi de miniștri. (...) Am discutat și cu ALDE despre programul de guvernare”, a spus Dragnea la Antena 3.



Șeful PSD a declarat că se are în vedere și eliminarea formularului 600.

"Am discutat azi ca până pe 31 ianuarie, (Ministerul Finanțelor - n.r.) să adopte o OUG pentru amânarea termenului de depunere până în martie, pentru a le da posibilitatea ca în perioada următoare să mergem până la eliminarea formularului 600, cu...