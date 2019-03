Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre negocierile pe care le-a avut Uniunea Europeană cu Marea Britanie, cu privire la Brexit. Președintele dă asigurări cetățenilor români că drepturile lor vor fi bine asigurate.

”Cred că avem o șansă reală să obținem o ieșire ordonată a Marii Britanii. Orice ar fi, prioritățile cetățenilor români este prima preocupare. Drepturile lor sunt foarte bine asigurate. Eu am discutat personal cu doamna ministru May pentru a avea siguranța că cetățenii noștri vor avea vairanta cea mai bună.

Aseară, foarte târziu, am ajuns la o... citeste mai mult

