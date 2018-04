Noul preşedinte interimar la nivelul organizaţiei municipale al ALDE Constanța este Gabriel Daraban, directorul comercial al companiei Oil Terminal. Decizia a fost luată astăzi în cadrul unei şedinţe politice desfășurate la sediul ALDE. La ședință a participat și Andrei Gerea, președintele interimar al organizației județene ALDE Constanța.



Contactat telefonic, noul președinte al organizației municipale a ALDE Constanța, Gabriel Daraban a declarat pentru ZIUA de Constanța că a mai făcut parte în trecut din PNL, dar nu s-a implicat în activitatea politică.

„Am decis să intru acum în politic după ce am observat că mediul economic din Constanța, care, în momentul actual, consider că are de s citeste mai mult