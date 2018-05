Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, că şeful statului "nu are limită de timp" pentru a pune în aplicare decizia CCR în cazul Kovesi şi "poate să reflecteze oricât are nevoie" înainte de a lua o hotărâre în această speţă, transmite Agerpres.ro.

"Nu are limită de timp. Preşedintele poate să reflecteze oricât are nevoie", a afirmat Traian Băsescu la România Tv, întrebat dacă, după decizia CCR şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial, şeful statului este obligat să o demită pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de...