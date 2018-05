Senatorul PNL Florin Cîţu a declarat, miercuri, referitor la acordarea împrumuturilor cu dobândă zero pentru aproximativ opt milioane de cetăţeni, că este o propunere iresponsabilă, menţionând că Guvernul se împrumuă zilnic pentru pensii şi salarii.

''Am auzit de noua minciună a PSD - credite fără dobândă pentru 8 milioane de români. Guvernul ăsta nu are bani de pensii şi salarii, se împrumută zilnic , dar vine cu astfel de propuneri. Iresponsabili şi mincinoşi. Nu mai comentez cât de tâmpită este o astfel de idee şi cât de rău poate face României'', a scris senatorul PNL pe Facebook.

Vicepremierul Viorel Ştefan a anunţat marţi că Guvernul va adopta săptămâna viitoare... citeste mai mult