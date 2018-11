Rămas fără echipă încă de la începutul sezonului, antrenorul Edi Iordănescu, a precizat că a fost şi este deschis colaborării cu orice formaţie, dar trebuie îndeplinite anumite condiţii. Tehnicianul român a vorbit şi despre discuţiile avute cu finanţatorul FCSB-ului, Gigi Becali.

"Venirea mea la FCSB a fost numai sub forma unor discuţii amicale şi chiar cu o nuanţă de glumă la mijloc.

Eu nu am respins din start ideea de a colabora cu nimeni. Nu am închis uşa în faţa nimănui. Pot fi competitiv şi produce performanţă doar atunci... citeste mai mult