Ce spune Dragnea despre un Parlament cu 300 de membri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a afirmat luni că nu are o mare rezervă în a susţine un Parlament cu 300 de membri, precizând că acesta nu este un subiect închis.

"Eu nu am o mare rezervă în varianta de 300 de parlamentari, ba dimpotrivă. (...) Eu am vorbit cu mai mulţi colegi din ţările UE despre unicameralism şi bicameralism şi absolut toţi mi-au zis că bicameralismul este mult mai eficient pentru democraţie, pentru ideea de dezbatere democratică. Dar ca şi număr de... citeste mai mult