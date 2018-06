Ce spune Dragnea despre sedința CEx

"Încă nu m-am decis, am termen de 15 zile ca să îmi declar starea de incompatibilitate şi apoi încă 30 de zile ca să pot să optez. Deocamdată nu am luat nicio decizie, dar mi-am făcut toate formalităţile. Nu am decis până acum, pentru că...

Realitatea, 20 Decembrie 2016