Andreea Bălan a vorbt în exclusivitate la "Acces Direct" despre momentele grele prin care a trecut după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul operației de cezariană.

"Acum sunt bine, după două zile. Puteam să nu mai fiu acum dacă nu se acționa imediat. Medicii au luat cele mai bune decizii. Am fost inconștientă 20 de ore. Abia azi am cunoscut-o pe Clara, nu-mi vine să o las din brațe, m-au mutat în salon, care e atât de frumos decorat. Medicii povestit când m-am trezit că am fost la un pas să mor. Am rămas uimită, nu mi-am dat seama că a fost atât de grav. A trecut... citeste mai mult

