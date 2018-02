Ce spune actorul Kerem Bürsin, despre serialul “Inima orașului” de la Happy Channel

Din 27 februarie, Happy Channel aduce în fața telespectatorilor “Inima orașului” (”Heart of the City”), un nou serial turcesc, lansat anul trecut în țara de proveniență. Producția, care îi are în rolurile principale pe actorii Kerem Bürsin și Leyla Lydia Tugutlu, va putea fi urmărită în premieră și în exclusivitate la Happy Channel, de luni până joi, de la ora 21.00.

