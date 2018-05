BRD şi Nuclearelectrica au devenit cele mai subevaluate acţiuni din structura indicelui BET după publicarea re­zultatelor aferente T1/ 2018 în contextul în care acestea se tranzacţionează la cele mai mici valori ale indicatorului PER (price earning ratio), potrivit calculelor ZF.

BRD afişează un PER de 6,34 la preţurile de tranzacţionare din 18 mai şi cu rezultatele nete pe ultimele 12 luni, iar Nuclearelectrica are o valoare a indicatorului de 6,69. Spre comparaţie, cea mai mare valoare a PER din cei 13 emitenţi ai BET este de 58,2 la Transelectrica.

PER este cel mai des utilizat multiplu de evaluare a com­paniilor listate, calculat ca... citeste mai mult