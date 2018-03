Ioana Maria Moldovan are un ten extrem de sensibil. Pana acum 7 ani, cand a debutat in televiziune, nu se machia aproape deloc. Embed: De cand a devenit prezentatoare, insa, are nevoie zilnic de machiaj, asa ca are grija sa foloseasca doar produse...

AcasaTV, 21 Iulie 2011