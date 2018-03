Victorios prin KO in primul sau meci la profesionisti, Ronald Gavril viseaza sa mearga pe urmele lui Lucian Bute In România a câstigat tot ce se putea câstiga. Si a pus punct. Punct si de la capat. Nume consacrat in boxul amator, Ronald Gavril a...

Desteptarea Bacau, 11 Decembrie 2011