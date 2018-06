Fostul numar unu mondial din circuitul ATP a explicat ca romanca trebuie sa arate agresivitate in joc in fata adversarei sale din finala.

"Simona Halep trebuie sa fie jucatoarea mai agresiva decat Sloane Stephens", a spus Wilander, potrivit Sport.ro.

Sportivul suedez a precizat, de asemenea, ca toata lumea si-ar dori sa o vada pe Simona castigand trofeul la Paris si, in egala masura, ar fi o placere sa triumfe si americanca de 25 de ani.

Simona Halep o intalneste pe Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, sambata, de la ora 15:00.

