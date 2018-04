Ce secret ascundea cana unui fost prizonier de la Auschwitz. Specialiștii au fost uluiți

Totul a inceput in anul 1970, cand o familie s-a mutat in aceasta locuinta. Totul parea excelent, insa la doar cateva zile dupa ce s-au mutat au inceput problemele, scrie kanald.ro. Familia primea in fiecare zi o serie de telefoane in care se auzeau...

Antena 3, 25 Iulie 2016