Ce se va intampla cu relatiile dintre Chisinau si Moscova

La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov, care in ultimi opt ani a lucrat in aparatul central al Ministerului rus de externe. Desi, planificata, schimbarea survine pe fondul unei inrautatiri fara precedent a relatiilor dintre cele doua tari si in pespectiva iesirii Moldovei din CSI.



In varsta de 64 de ani, Oleg Vasnetsov a ocupat, in cadrul MAE rus, diferite functii inclusiv in strainatate, in Bulgaria sau Franta. Cu alte cuvinte, viitorul ambasador este tipul de aparatcik perfect, concluzioneaza cotidianul rus,