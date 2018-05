Companiile aeriene europene vor avea o tranziţie precară după Brexit, din cauza incertitudinilor în creştere din sectorul de profil legate de ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează Financial Times.

Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme că susţinătorii unui Brexit dur pun sub semnul întrebării proiectul acordului de tranziţie care ar permite operatorilor aerieni să continue să efectueze zboruri libere între Marea Britanie şi UE, din 2019.

Premierul britanic Theresa May a convenit în martie un proiect de acord, dar Jacobs este îngrijorat că presiunile venite din parte parlamentarilor pro-Brexit vor...