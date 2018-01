Ce se stie despre vila in care a murit Gianni Versace!

In 15 iulie 1997, Gianni Versace a plecat de acasa sa ia micul dejun la tereasa unei cafenele din apropiere. La intoarcere, marele creator de moda a cumparat un ziar italian si ultimul numar din Vogue, a trecut prin fata unui magazin care ii vindea creatiile si s-a indreptat spre resedinta. Cand a bagat cheia in broasca portii vilei sale, un barbat l-a impuscat. Avea 50 de ani.



Situata pe Ocean Drive din Miami, vila Casa Casuarina, a fost construita in anii 1930. Primul proprietar si arhitectul imobilului a fost mostenitorul corporatiei Standard Oil, Alden Freeman, care s-a inspirat dintr-o veche resedinta a viceregilor in America,