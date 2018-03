Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a vorbit în cadrul matinalului Realitatea FM Cluj despre stadiul în care se află o serie de parkinguri din oraş. Hasdeu

"Pentru acest parking am semnat deja contractul de proiectare şi execuţie. Partea de proiectare ar trebui să dureze 6 luni, după care să înceapă execuţia", a spus Tarcea. Primul demers pentru acest parking a fost făcut în 2012.

"Abia după șase ani am reuşit să încheiem contractul de proiectare şi să finalizăm licitaţia de proiectare şi execuţie, până într-un punct. Noi am câştigat la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), dar cel care a... citeste mai mult