O femeie si-a intarit sistemul imunitar si a dat jos cateva kilograme bune pur si simplu consumand kefir timp de 30 de zile.

„La numai o saptamana de cand am inceput sa beau kefir, am inceput sa ma simt mult mai bine, metabolismul meu s-a accelerat, si am inceput sa ma simt mult mai energizata. Dupa doua saptamani, am observat ca pantalonii au devenit mai putin ficsi pe talie, iar dupa trei saptamani slabisem in mod vizibil in zona burtii”, sustine femeia.

Dupa cateva cautari pe internet, femeia si-a procurat fermenti si culturi fungice pentru kefir. S-a hotarat sa inlocuiasca masa de seara cu o cana

