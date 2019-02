Lămâia întăreşte sistemul imunitar, topeşte kilogramele, dar înlătură şi punctele negre.

Apa caldă cu lămâie, consumată dimineaţa, previne constipaţia, combate foamea şi ajută la slăbit. În plus, stimulează funcţionarea ficatului, aşa că poate fi folosită ca remediu şi în cazul unor afecţiuni hepatice.

Lămâia are un rol important şi în diminuarea reacţiilor alergice, pentru că vitamina C, pe care aceasta o conţine, scade cu 40% nivelul histaminei din sânge. De asemenea, previne atacurile de cord şi accidentele vasculare.

Lâmâia poate înlocui cu succes şi câteva produse cosmetice. Sucul de lâmâie hidratează şi exfoliază tenul, dar poate fi folosit cu succes şi pe post de antiperspirant.

