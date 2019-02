Stiai ca in cazul in care mananci un catel de usturoi pe stomacul gol, vei face minuni corpului tau? Usturoiul – un ingredient simplu, cu beneficii pentru sanatate uimitoare. Acesta stimuleaza sistemul imunitar si normalizeaza flora intestinala.

Crescand de la o varsta frageda la tara, am aflat ca usturoiul a fost primul meu ajutor, in cazul in care ma imbolnaveam sau doar ca o masura preventiva. Nimeni nu a contestat vreodata competentele sale. Usturoiul este un antibiotic natural puternic. El chiar functioneaza! Acesta ucide un numar foarte mare de diferite bacterii. Usturoiul este utilizat pe scara larga in medicina naturista si medicina traditionala pentru... citeste mai mult