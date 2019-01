Potrivit expertilor de peste hotare, consumand peste gras de doua ori pe saptamana, riscul de boli cardiovasculare.

Pestele gras este un aliat important pentru sanatatea noastra si poate ca stiai deja acest lucru, insa cercetarile in ceea ce priveste beneficiile acizilor grasi Omega 3 din fructe de mare si peste de mare adancime reconfirma valoarea pe care consumul de peste o are asupra starii noastre de sanatate, in special cand vine vorba despre pestele gras. Astfel, daca mancam doua portii de peste gras (peste oceanic) pe saptamana, ne protejam de bolile cardiovasculare, potrivit recomandarilor facute de... citeste mai mult

