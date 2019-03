Stiai ca oul de prepelita contine mai multi nutrienti decat oul de gaina? In plus, oul de prepelita ofera o multime de beneficii pentru sanatate.

Oua de prepelita. Iata 10 beneficii uimitoare.

1. Sunt bogate in nutrieti

Oul de prepelita este mai bogat in nutrienti si mai sanatos decat cel de gaina. Oul de prepelita contine 13% proteina, cantitate ce furnizeaza mai mult decat necesarul zilnic recomandat de proteina. De asemenea, este bogat in complexul de vitamine B, in special in vitamina B1. Oul de prepelita contine cu peste 80%... citeste mai mult