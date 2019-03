Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece?

Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare.

Efectul #1: Reducerea durerii

Un pahar de apa calda dimineata, pe stomacul gol, te ajuta in cazul in care ai gatul inflamat, iritat si uscat. Se reduce temporar durerea cauzata de gatul uscat. In plus, apa calda usureaza crampele si relaxeaza muschii stomacului.

Efectul #2: Imbunatatirea tranzitului intestinal

Un pahar de apa calda... citeste mai mult

