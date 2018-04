Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla rosie, atunci arterele se vor largi, iar pulsul se va micsora. In urma studiilor, specialistii au ajuns la concluzia ca sfecla asigura sanatatea sistemului circulator.

Reduce colesterolul rau din sange. In sfecla se gasesc fibre solubile, flavonoizi si betacianina. Betacianina este un element care ii ofera sfeclei rosii culoarea si mirosul caracteristic. Diminueaza nivelul colesterolului rau si nu ii permite sa se depuna pe artere.

2018-04