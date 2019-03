Mierea este o sursă de vitamine și minerale. Ea conține vitamina C, care îți va întări sistemul imunitar, dar și calciu și fier. În plus, îți dă energie aproape instantaneu. Dacă te simți obosit și lipsit de energie, în loc să bei o cafea, ai putea să te energizezi cu o linguriță de miere.

Mierea are un nutrient numit triptofan, un hormon care te ajută să te relaxezi ș carei îi transmite corpului tău că este timpul să doarmă.

Deși corpul are nevoie de acest aminoacid, nu îl produce în mod natural, iar noi îl putem obține prin dietă și consumând produse... citeste mai mult