Arpacasul este un ingredient esential pentru un meniu sanatos.

Aceasta cereala se obtine prin decorticarea boabelor de grau, mei sau orz, insa adesea pe rafturile din supermarketuri si pe cele din magazinele cu produse naturiste vei gasi cea dintai varianta, potrivit divahair.ro.

Arpacasul are un gust ce iti va aduce aminte de cel al nucilor si are o consistenta usor vascoasa atunci cand este gatit. Folosit in diverse tipuri de preparate, cum este coliva, el poate fi folosit si pentru a tine o dieta timp de 3-5 zile, in care trebuie sa consumi numai arpacas fiert si sa bei numai apa minerala.

