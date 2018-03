Ce se intampla in cazul unui consum excesiv de sare?

Prea multa sare in alimentatia zilnica poate conduce la o crestere a concentratiei de fructoza din ficat, ceea ce, la randul ei, reprezinta cauza unor probleme precum luarea in greutate, rezistenta la insulina si hepatita nonalcoolica.



Este concluzia la care a a ajuns o echipa de specialisti de la Universitatea Colorado, rezultatele studiilor lor fiind publicate in revista PNAS.

Impactul negativ al sarii asupra organismului nu este o noutate pentru nimeni, dar pana acum nu era foarte clar mecanismul exact al procesului.

In cadru unui experiment efecuat pe soareci de laborator, timp de 30 de zile...