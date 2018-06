In urma cu cateva zile, Romania era bulversata de o veste trista. Un copil de 3 ani a murit otravit dupa ce a mancat shaorma.

Rezultatele analizelor in cazul baiatului de 3 ani otravit cu shaorma au fost facute publice. Autoritatile sustin ca ancheta in cazul lui Theodor, copilul de 3 ani otravit dupa ce a gustat din shaorma, se va extinde.

Autoritatile asteapta mai multe informatii de la IML. Prelevările făcute de medicii legiști la autopsia băiatului au fost trimise la Institutul Victor Babeș.

citeste mai mult